Двойник Димы Билана подрабатывает донором спермы

Молодой человек по имени Олег Филатов уже два года имеет неплохой доход благодаря своему сходству с известным российским певцом Димой Биланом.

Обычный строитель из Нижнего Новгорода раньше мог только мечтать о красивой жизни, доступной поп-звездам. Однако когда друзья Олега обратили внимание на его сходство с Димой Биланом, молодой человек решил рискнуть и воспользоваться этим обстоятельством. Он поработал над своим имиджем, чтобы достичь максимального сходства с певцом и обратился в клинику репродукции с предложением стать донором спермы.

От женщин, желающих родить ребенка от Димы Билана, нет отбоя, так что теперь у Олега стабильный заработок и девятнадцать биологических детей.

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