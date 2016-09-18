Рэпер Кулио пытался пронести на борт самолета краденое оружие

Сотрудники службы безопасности аэропорта в Лос-Анджелесе задержали американского рэп-исполнителя Кулио за попытку пронести на борт самолета заряженное огнестрельное оружие. Оно было найдено в багаже в процессе досмотра, обязательного перед полетом.

Стражи порядка сняли с рейса не только владельца багажа, но и летевшего вместе с ним приятеля - им оказался Кулио. Как стало известно в ходе проверки, именно ему принадлежало полученное незаконным путем оружие, найденное в сумке. В данный момент владелец багажа отпущен на свободу, а Кулио предъявлено обвинение в хранении краденого огнестрельного оружия.

Ранее Кулио уже был задержан сотрудниками этого же аэропорта за попытку провоза кокаина.

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