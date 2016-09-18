Лариса Гузеева заподозрила, что муж ей изменяет (ВИДЕО)
18 сентября 2016, 15:55 [ «АН-онлайн» ]
Телеведущая, актриса Лариса Гузеева поделилась своими подозрениями во время кулинарного телешоу «Смак». В диалоге с ведущим программы Иваном Ургантом Лариса сообщила, что муж ей, возможно, изменяет.
Семейная пара готовила на съемках телепередачи телячью печень с картошкой, а на десерт жаренный арбуз. Муж Гузеевой - президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. При этом, по мнению популярной телеведущей, на кухне в их доме ресторатор она, а супруг — «подай — принеси — поруби».
В ходе программы Гузеева рассказала о конфликте между супругами, который чуть не дошел до развода. Поводом для этого стал аккаунт мужчины в соцсети. На вопрос Гузеевой о некой особе Бухаровский ответить не смог, разразился скандал, вмешались дети. В результате, к счастью, все обошлось.
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