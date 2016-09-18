Известная телеведущая, продюсер спортивного телеканала Тина Канделаки призвала всех "теть" качать "пятую точку". Канделаки ведет здоровый образ жизни. Она в одинаковой степени уделяет много внимания как правильному питанию, так и тренировкам.

На днях Тина Канделаки выложила в соцсети видеозапись тренировки в спортивном зале. Занятие было посвящено работе над "пятой точкой". По мнению телеведущей, "пятая точка не перестанет быть символом красоты и здоровья". Канделаки призвала всех женщин работать над этой группой мышц.

"Пятая точка... Качаешь - радует, тянется к небесам... Прекращаешь - сразу тянет к земле..." — так и написала Тина Канделаки рядом с видео.

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