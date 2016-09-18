Звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин в воскресенье, 18 сентября, приняли участие в выборах в Государственную Думу. Они проголосовали на избирательном участке в подмосковном Звенигороде.

Артисты в отличном настроении прибыли на избирательный участок, организованный в детском доме творчества в Звенигороде. Знаменитые супруги голосовали по открепительным удостоверениям. Галкин рассказал, что выбрали Звенигород, так как этот город находится ближе к тому месту, где они сейчас живут.

Алла Пугачева и Максим Галкин проголосовали в соседних кабинках, сообщает портал РИАМО.

В Московской области в рамках единого дня голосования проходят выборы депутатов в Госдуму и Московскую областную Думу, в органы местного самоуправления.

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