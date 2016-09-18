Дамское трио «Платья за 130», популярное в новосибирском регионе, выложило в интернет свой первый клип в обновленном составе. Видеоролик к песне «Свадьба» набрал около 1,8 тысяч просмотров.

Солистки группы не скрывают эмоций, которые их переполняют: ролик выложили в конце недели и уже такой успех! Сюжет клипа – ссора на свадьбе, жених сбегает от невесты с ее лучшей подругой.

Группа «Платья за 130» - это две актрисы и театральный режиссер. Участники трио работали в новосибирских театрах, а потом переехали в Москву. В настоящее время группа в составе Анны Морозовой, Марины Кондратьевой и Юлии Чураковой отправилась в свои первые гастроли по России.