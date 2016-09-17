Челобанов подозревает, что является отцом детей Пугачевой

Сергей Челобанов предполагает, что он может быть биологическим отцом двойняшек, которых воспитывают Алла Пугачёва и Максим Галкин. Дело в том, что в начале девяностых у певицы и Сергея был бурный роман.

Ради музыканта Примадонна была готова уйти из семьи и даже родить ребенка. Естественным путем зачать малыша у пары не вышло. Тогда они сдали свой биологический материал израильским медикам. Теперь певец полагает, что при зачатии использовали его биоматериал. Челобанов хочет сделать тест ДНК, сообщает НТВ.

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