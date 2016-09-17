|09:26
Грузовой поезд переехал человека в Ленобласти
|09:05
Президент Киргизии получил от Путина орден Александра Невского
|08:41
В Турции тысячи людей мучаются животами из-за воды
|16.09 22:45
В Чите женщина на BMW сбила трех мотоциклистов и скрылась с места ДТП
|16.09 19:48
В России с прилавков исчезнут египетские овощи и фрукты
|16.09 19:20
Порошенко анонсировал большую приватизацию на Украине
|16.09 18:45
В московском метро найден труп сотрудника
|16.09 18:41
Путин отверг обвинения Киева в аннексии Крыма
|16.09 17:14
Порошенко не зря крестился: Украина получила от МВФ транш в $1 млрд
|16.09 15:44
Центробанк снизил ключевую ставку до 10%
|16.09 14:34
Футбольная сборная ДНР стала членом ConIFA
|16.09 13:31
Девочка-подросток прыгнула из окна девятого этажа в Москве и выжила
|16.09 12:40
Уголовное дело Вари Карауловой дошло до суда
|16.09 12:39
В центре Москвы водитель потерял сознание за рулем и устроил ДТП
|16.09 12:34
У кого отзовут лицензию: «расстрельный список» ЦБ
|16.09 12:07
Бывших супругов с пулями в головах нашли в Татарстане
|16.09 11:07
«Зенит» одержал фантастическую волевую победу над «Маккаби» в матче Лиги Европы
|16.09 10:43
Власти с помощью "Катюши" будут следить за соцсетями и СМИ
|16.09 08:48
В Москве на серой ветке метро произошел сбой
|16.09 08:32
Школьница скончалась во время урока танцев в Новосибирске
|15.09 20:43
Во Франции начались массовые беспорядки из-за реформы труда
|15.09 19:00
Клинтон пообещала опубликовать подробный отчет о своем здоровье
|15.09 17:54
Захмелевшую медведицу пришлось в ящике увозить с участка дачников
|15.09 17:42
Депутат Рады предложил ввести санкции против украинских политиков
|15.09 16:19
Порошенко поблагодарил ЕС за продление антироссийских санкций
|15.09 16:19
Японский император хочет отречься от престола
|15.09 15:50
Глава Росстата призвал повысить пенсионный возраст
|15.09 14:52
Под Тулой из школы похитили двоих детей
|15.09 14:36
Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша с палочкой
|15.09 13:50
В Нижегородской области произошла автомобильная авария, четверо погибших