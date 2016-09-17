Популярная американская певица Бритни Спирс в своем Instagram разместила фото, на котором она запечатлена в шпагате. Поклонники звезды написали восторженные комментарии. Подписчики отметили, что их любимая артистка находится в отличной спортивной форме.

Бритни Спирс - мама двоих сыновей. После расставания с их отцом певица то поправлялась, то худела. Сейчас поклонники Бритни довольны, как она выглядит.









Очень любит демонстрировать свою растяжку и российская балерина Анастасия Волочкова. Можно сказать, что фотографии, на которых артистка запечатлена в шпагате - ее фирменный стиль. Анастасия выполняет любимое упражнение не только во время репетиции, но и на отдыхе.

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