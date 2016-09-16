Звезда бразильских сериалов во время съемок ушел купаться и не вернулся

Домингос Монтанер утонул в реке рядом с местом съемок популярной теленовеллы "Старик Шику". Он отправился купаться, однако был подхвачен мощным течением. Очевидцы решили, что это часть сценария.

Как оказалось, актер выбрал для купания самое опасное место, где ежегодно кто-нибудь тонет. Тело Монтанера нашли недалеко от гидроэлектростанции Xingo на глубине 30 м.

По сценарию фильма герой Монтанера, воюющий с бандитами фермер, тонет, но затем спасается и дает врагам суровый отпор.

Актер известен по работе в таких картинах, как "Исцеление", "Дива", "Семь жизней" и "Ученик самурая". У Монтанера остались жена и трое детей.

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