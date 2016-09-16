Внебрачная дочь Серова требует от него 100 миллионов

Кристин Тилер, внебрачная дочь Александра Серова, требует от своего отца 100 миллионов рублей. Знаменитый певец не собирается признавать девушку своим ребенком, несмотря на положительный ДНК-тест.

Несколько лет назад к 62-летнему певцу обратилась 53-летняя Надежда Тилер, которая сообщила, что воспитывает его дочь Кристин. Кристин не перестает надеяться на встречу с отцом и получить свою часть наследства. Она звонила Александру в его день рождения, но Серов отказался с ней говорить. Он уверен, что это какой-то подвох. В настоящее время Серов вместе с семьей Тилер ожидают новых тестов ДНК.

У Александра Серова есть дочь Мишель, которая родилась в браке с его бывшей супругой Еленой. Пять лет назад он развелся со своей женой после 20 лет совместной жизни.