Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут дочку?
14 сентября 2016, 14:43 [ «АН-онлайн» ]
Известный продюсер Яна Рудковская появилась на светском мероприятии в наряде свободного кроя. Фотография супруги знаменитого фигуриста Евгения Плющенко в просторном наряде облетела интернет.
У Яны Рудковской и Евгения Плющенко четверо мальчишек. Рудковская периодически говорит, что мечтает о девочке.
У продюсера безупречная фигура, и обычно она подчеркивает свою тонкую талию. Вот свободная одежда и навела поклонников пары на мысль, что 41-летняя супруга Евгения Плющенко ждет ребенка.
А корреспондент издания "Лайф" на церемонии вручения премии журнала GQ, где и появилась Рудковская в модном одеянии, рассмотрел ее фигуру и заметил намечающийся животик.
Напомним, именно 12 сентября семь лет назад Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в Москве. А вскоре у двоих сыновей Яны и Жени появился младший брат - Саша Плющенко. Своего младшего родители с рождения называют Гном Гномычем.
ФОТО из соцсети
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