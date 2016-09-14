Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут дочку?

Известный продюсер Яна Рудковская появилась на светском мероприятии в наряде свободного кроя. Фотография супруги знаменитого фигуриста Евгения Плющенко в просторном наряде облетела интернет.

У Яны Рудковской и Евгения Плющенко четверо мальчишек. Рудковская периодически говорит, что мечтает о девочке.

У продюсера безупречная фигура, и обычно она подчеркивает свою тонкую талию. Вот свободная одежда и навела поклонников пары на мысль, что 41-летняя супруга Евгения Плющенко ждет ребенка.

А корреспондент издания "Лайф" на церемонии вручения премии журнала GQ, где и появилась Рудковская в модном одеянии, рассмотрел ее фигуру и заметил намечающийся животик.









Напомним, именно 12 сентября семь лет назад Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в Москве. А вскоре у двоих сыновей Яны и Жени появился младший брат - Саша Плющенко. Своего младшего родители с рождения называют Гном Гномычем.

ФОТО из соцсети

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