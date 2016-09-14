Экс-участник “One Direction” выпустит мемуары

Бывший участник бойз-бэнда “One Direction” Зейн Малик готовится выпустить свою автобиографию. 23-летний британский певец сообщает, что к решению написать автобиографию его подтолкнуло желание показать поклонникам, какой он на самом деле.

Как сказал Малик, фанаты должны судить о нем по его собственным словам, а не по тому, что пишут в прессе. Сообщается, в книгу войдут некоторые эпизоды из жизни певца, его мысли, а также ранее неопубликованные фотографии. Издание по своему характеру будет напоминать личный дневник.

Зайн Малик покинул группу “One Direction” в прошлом году. Его дебютный сольный альбом занял первые строчки в британских и американских чартах.

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