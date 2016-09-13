Анастасия Волочкова удивила своих поклонников милым домашним кадром. Она разместила фото полностью без косметики. Подписчики отметили, что естественность Насти удивительна, ее просто невозможно узнать.

"Творческое начало дня..." - подписала фото Волочкова.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова будет покорять новые вершины актерского мастерства. В новом комедийном спектакле, основанном на произведении Гарсона Кейнина "Новорождённая", звезда сыграет глупую танцовщицу.

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