Названы семь самых сексуальных женщин планеты

Американский журнал для мужчин GQ составил рейтинг семи самых сексуальных женщин планеты. В топ-7 включены модели и актрисы. Места авторы списка самых желанных женщин не распределяли.

В рейтинге указаны 26-летняя американская модель Ханна Дэвис. Блондинка впервые попала на обложку GQ в прошлом году. Она известна пристрастием демонстрировать свое тело в мужских журналах.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио - мама двоих детей. Она не только красивая и сексуальная, но и очень богатая. По версии Форбс, в 2015 году 36-летняя модель заработала 5 миллионов долларов.

Звезда американского шоу-бизнеса Ким Кардашьян сильно похудела после рождения второго ребенка и демонстрирует тело на пляжах. В топ-7 попала и бывшая возлюбленная Джастина Бибера певица Селена Гомес.

Самыми сексуальными американские эксперты признали кубино-испанскую актрису Ану де Армас, модель Ханну Фергюсон и индийскую модель Приянку Чопру.

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