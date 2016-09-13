Звезда российского шоу-бизнеса певица Лолита Милявская в Сочи на закрытии музыкального фестиваля "Новая волна" предстала в новом платье с таким разрезом, что ее ноги обсуждают уже несколько дней.

Вероятно, это платье российского дизайнера - самое любимое у артистки. Фото в платье цвета "электрик", подчеркивающем ее фигуру и демонcтрирующем стройную ножку, Лолита опубликовала в соцсети Instagram. Большинство поклонников похвалили Лолиту. Некоторые вспомнили голливудскую звезду Анджелину Джоли, которая показала ножку на церемонии "Оскар" в 2012 году.









На негативные отзывы Лолиты привыкла не реагировать.

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