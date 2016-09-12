|19:21
В Подмосковье девятиклассник умер на уроке физкультуры
|18:53
Неизвестный пранкер ввел в заблуждение по поводу нападения на Лобкова
|18:37
Американские демократы на всякий случай подберут замену Клинтон
|18:06
Белые медведи сутки держат в осаде полярников на метеостанции в Арктике
|17:53
Россия укажет МВФ на нарушение своих же правил в вопросе транша Украине
|17:30
В Бурятии собака загрызла малыша
|17:24
СМИ: четверо олимпийских чиновников замешаны в деле о спекуляции на ОИ-2016
|17:08
Ростуризм призвал российских туристов не покидать в Турции курортные зоны
|17:07
Иностранные спортсмены не надели медали российских паралимпийцев в Кубке мира по танцам на колясках
|16:36
Телеведущий Павел Лобков опроверг информацию о нападении
|16:19
В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве офицера полиции и местного жителя
|16:16
Пензенские подростки подожгли себя и спрыгнули с моста (ВИДЕО)
|15:37
Хикки предъявлены официальные обвинения в незаконной продаже билетов на ОИ-2016
|15:24
Путин объявил благодарность братьям Ротенбергам, Тимченко и Медведеву
|15:23
Телеведущий Павел Лобков подвергся нападению неизвестных в Москве
|15:02
Начальник московского УВД задержан за мошенничество
|13:12
Умерший на уроке татарстанский школьник отравился спайсами
|12:50
В Ивановской области женщину затянуло в печатную машину
|12:26
В Магаданской области по вине стритрейсеров погибли двое зрителей
|11:46
Как определить надежного застройщика? И что делать, если вы ошиблись?
|11:04
Джокович уступил Вавринке в финале US Open
|11:00
Свадьба со стрельбой в Москве: заведено уголовное дело
|10:33
Российские предприятия становятся банкротами с ужасающей скоростью
|08:54
В Москве на полном ходу вспыхнул автобус, полный людей
|07:55
Пьяное убийство в Раменском: мужчина застрелил и сжег труп знакомого
|11.09 22:16
МВД РФ: офицер полиции, убитый боевиками в Дагестане, будет награжден посмертно
|11.09 20:53
В Дагестане у полицейского-героя остались без отца дети
|11.09 20:23
У участников свадебного кортежа нашли травматическое оружие
|11.09 20:08
В Петербурге шутник "заминировал" аэропорт "Пулково"
|11.09 19:11
Полиция уточнила информацию о "стреляющем" свадебном кортеже