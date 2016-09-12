Ведущая шоу "Давай поженимся" в очередной раз обратилась к врачам для совершения процедуры омоложения. На этот раз знаменитая сваха Роза Сябитова сделала подтяжку лица и очень довольна результатом.

Сеанс красоты, который посетила телеведущая, длился около сорока минут. За это время доктор выполнила микроинъекции в кожу лица пациентки и авторски смоделировала лицо. "В зеркале меня встретила помолодевшая лет на пять Роза", - отметила сваха, пишет "СтарХит".

Некоторое время назад подобной процедуре подвергалось и тело Сябитовой. В общей сложности ей сделали две с половиной тысячи уколов.

Видео проведенной операции можно посмотреть здесь.

Читайте также:

Роза Сябитова показала, что сделала с ней пластическая операция (ФОТО)

Телесваха Роза Сябитова раскрыла мужские секреты