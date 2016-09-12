Обвинители по делу о поджоге дома в Черногории вменяют лидеру российской группы «Коррозия металла» Сергею «Пауку» Троицкому побег с места преступления, рассказала супруга музыканта Ирина Троицкая.

Троицкие пытаются доказать, что авиабилеты были заранее приобретены, но их никто не слушает. Как считает Ирина Троицкая, "без российских властей не обойтись".

Ирина предполагает, что ее мужа "могли подставить", и при необходимости готова обнародовать переписку Сергея с сыном хозяина дома, где произошел пожар. Судя по всему, парень не совсем адекватен и любит спиртное.

Ранее сообщалось, что Троицкого в Черногорию пригласил знакомый по интернет-переписке, гостил там "Паук" несколько дней. В день поджога он должен был уехать на девятичасовом поезде в Белград.

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