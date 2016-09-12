Умерла культовая американская актриса-транссексуал

Культовая американская актриса, певица и продюсер Алексис Аркетт умерла в возрасте сорока семи лет. Об этом поклонникам артистки сообщил в соцсети ее брат Ричмонд, написав, что Алексис скончалась в результате продолжительной болезни, но не уточнил, какой именно.

Алексис являлась представительницей большой артистической династии Аркетт. Она начала свою карьеру актрисы еще в 80-х годах, снялась в большом количестве фильмов и сериалов, в том числе “Зена - королева воинов”, “Друзья” и “Дети кукурузы”. В 38 лет Алексис (оригинальное имя Роберт) сделала операцию по смене пола, после чего продолжила свою карьеру в киноиндустрии.

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