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Катя Гордон показала свое фото в обнаженном виде (ФОТО)

11 сентября 2016, 21:51 [ «АН-онлайн» ]

Катя Гордон показала свое фото в обнаженном виде (ФОТО)
соцсеть "ВКонтакте"

Телеведущая, владелица юридической фирмы Катя Гордон опубликовала очень откровенное фото.  Фотограф снимал молодую женщину со спины. Екатерина на снимке абсолютно без одежды. Только плечи покрыты чем-то, напоминающим крылья ангела.

"Грань между голым задом и искусством тонка, но бесконечно велика пропасть. Чертите ее сами", - подписала фото Катя Гордон. И поклонники оценили шикарную фигуру молодой женщины Кати Гордон. "Очень крутая фотография. Классный фотограф и вы", "Очень нежное воплощение сильной личности. Шедеврик", "Очень красивая… пронзительная", "Не как все… сильная, необыкновенная, потрясающая женщина", - оставили комментарии подписчики.

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