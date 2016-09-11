Новосибирский режиссер и руководитель компании AURUMfilm Олег Захаров презентовал видеоклип на песню «Сдавайся!» о войне влюбленных. Клип показывает ссору двух влюбленных в жанре перестрелки.

Олег Захаров рассказал местным СМИ, что идея со стреляющими влюбленными его посетила давно, а реализовал он ее после того как певица и композитор Яна Рождественская написала песню «Сдавайся!».

Режиссер объяснил жанр клипа простой логикой: ссора – это война, а где война, там и стрельба.

Главные роли в клипе исполнили кемеровская актриса Ирина Дмитриева и сам Олег Захаров. Клип сделали 30 человек, что очень мало.

Видеоклип «Сдавайся!» - дебют для Олега Захарова в жанре музыкальных клипов.