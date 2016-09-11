Автомобиль Стинга оказался на штрафстоянке в Сочи

Автомобиль, предоставленный британскому певцу Стингу для передвижения во время пребывания в Сочи, оказался отбуксирован на штрафстоянку. Перед тем, как выйти на сцену для открытия конкурса “Новая волна”, исполнитель попросил своего водителя съездить за сувенирами.

Вероятно, водитель припарковался в неположенном места, а сам отправился за покупками. В результате машина оказалась на штрафстоянке, а Стинг около тридцати минут был вынужден дожидаться, пока ему подадут другой автомобиль.

Компания Maybach, автомобиль которой предоставили в Сочи британскому певцу, известна в первую очередь как производитель элитных машин. Известно также, что в Стингу был выделен номер в одном из самых дорогих отелей города.

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