Выяснилось, почему так сильно похудел Дима Билан

Певец Дима Билан впервые прокомментировал свое резкое похудение, пояснив, что потеря веса связана с серьезным заболеванием, которое у него недавно диагностировали. Сам он и не думал худеть.

У Билана сильный гастрит. "Теперь познаю, что такое есть каждые два-три часа маленькими порциями. Утром варю каши: рисовую, овсяную, манную. Уже сам умею, и очень неплохо получается", рассказал певец Woman’s Day во время конкурса "Новая волна" в Сочи.

Раньше Дима не хотел рассказывать о болезни и давал другое объяснение своей худобе.

Читайте также:

Дима Билан на концерте почувствовал себя плохо ВИДЕО



