Ксения Собчак, ведущая международного музыкального конкурса "Новая волна", закатила истерику за кулисами конкурса. Собчак возмутило то, что оператор телеканала "МузТВ" запечатлел ее выходящей из дамской комнаты.

Ксения настояла на просмотре отснятого материала и, оставшись недовольна своим внешним видом, приказала удалить кадры, что корреспонденту и пришлось сделать, чтобы избежать серьезных проблем.

Читайте также:

На конкурсе "Новая волна", куда Ксения Собчак прилетела в качестве одной из главных приглашённых звёзд, скрывать очевидное уже невозможно. Фотографы смогли заснять Собчак с довольно большим животом.

Как Ксения Собчак сообщила о своей беременности



