Влад Топалов сбежал со сцены во время концерта в Кирове

В пятницу, 9 сентября, в Кирове под бурные аплодисменты публики состоялся концерт певца Влада Топалова.

Артист произнес много теплых слов в адрес Кирова и его жителей и мило общался с залом в перерывах между песнями. Однако в какой-то момент Топалов сорвался с места и просто сбежал со сцены. Зрители не на шутку перепугались, решив, что с певцом что-то случилось. Позже выяснилось, что это был всего лишь намек на то, что аплодисменты публики не очень громкие и активные.

Когда исполнитель вернулся, зал встретил его овациями. На этот раз прием его удовлетворил - концерт благополучно завершился, передает Gorodkirov.

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