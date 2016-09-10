Влад Топалов сбежал со сцены во время концерта в Кирове

СРОЧНО
|13:54  В Москве найдена мертвой звезда российских телесериалов |13:16  В Москве девочка упала с девятого этажа и выжила |11:09  Киев отказал в проведении выборов в Госдуму на территории Украины |10:56  Штайнмайер высказался о переговорах США и России по Сирии |10:44  Вертолеты МЧС эвакуируют людей в подтопленных районах Приморья |08:53  При обыске в квартире полковника МВД было обнаружено 8 млрд рублей |08:45  Лаврову и Керри удалось договориться по Сирии |08:14  Из окна 22 этажа гостиницы "Космос" на ВДНХ выпал человек |09.09 23:43  Трояновский нокаутировал Обару и защитил чемпионский титул IBF |09.09 22:43  Подросток неудачно оступился и от этого погиб |09.09 22:17  Визит Шойгу в Крым вызвал негодование Киева |09.09 19:50  Украина может остаться без российской нефти |09.09 19:42  Украинский бойкот ЧМ по футболу: информационный вброс или реальность? |09.09 19:12  В Саратовской области в реку перевернулись восемь вагонов с зерном |09.09 18:45  В Иркутской области разбился грузовик с компроматом на губернатора |09.09 18:08  Бывший вице-президент ФИФА Уэбб пожизненно отстранён от футбольной деятельности |09.09 17:50  В Татарстане школьник умер во время урока |09.09 17:28  Порно со школьницей всколыхнуло интернет |09.09 16:54  Песков высказался о планах Приднестровья по присоединению к России |09.09 16:24  Россия останется без Резервного фонда в 2017 году |09.09 16:17  Бердыев останется в «Ростове» на посту вице-президента - тренера |09.09 14:31  Рабочий одной из самарской ТЭЦ упал в котел |09.09 14:09  Детский сад экстренно эвакуировали на западе Москвы |09.09 13:38  Лебзяк снят с поста главного тренера сборной России по боксу |09.09 12:59  Российские хоккеисты обыграли Чехию в товарищеском матче перед Кубком мира |09.09 12:57  Лавров и Керри прервали переговоры |09.09 12:31  Макарова и Веснина не смогли выйти в финал парного турнира на US Open |09.09 09:53  Минфин хочет серьезно сократить военные расходы |09.09 09:44  Сергей Миронов научил коллег из ЛДПР эффективной работе в регионах |09.09 08:39  После ДТП на МКАД человека зажало в автомобиле

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости Kadam.net

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Шоу-бизнес

Влад Топалов сбежал со сцены во время концерта в Кирове

10 сентября 2016, 13:14 [ «АН-онлайн» ]

Влад Топалов сбежал со сцены во время концерта в Кирове
фото: globallookpress.com

В пятницу, 9 сентября, в Кирове под бурные аплодисменты публики состоялся концерт певца Влада Топалова.

Артист произнес много теплых слов в адрес Кирова и его жителей и мило общался с залом в перерывах между песнями. Однако в какой-то момент Топалов сорвался с места и просто сбежал со сцены. Зрители не на шутку перепугались, решив, что с певцом что-то случилось. Позже выяснилось, что это был всего лишь намек на то, что аплодисменты публики не очень громкие и активные.

Когда исполнитель вернулся, зал встретил его овациями. На этот раз прием его удовлетворил - концерт благополучно завершился, передает Gorodkirov.

Читайте также:

Влад Топалов рассказал об отцовстве

Влад Топалов уже решил куда отвезет свою молодую жену на медовый месяц 

 

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Происшествия

В Москве найдена мертвой звезда российских телесериалов

В Москве найдена мертвой звезда российских телесериалов

В субботу, 10 сентября, в квартире в центры Москвы было обнаружено тело звезды российских телесериалов. Труп 53-летней Ирины Ефремовой, предположительно, скончалась от сердечной недостаточности.

//В мире

Россия и Иран приступили к строительству АЭС

Россия и Иран приступили к строительству АЭС

В Иране в минувшую пятницу состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание второй очереди АЭС "Бушер-2", которая будет возводиться при активном участии Российской Федерации.

//Общество

Минфин хочет заморозить зарплаты госслужащих на три года

Минфин хочет заморозить зарплаты госслужащих на три года

Согласно последним данным, заморозить зарплаты государственных служащих предлагают вплоть до конца 2019 года. Уточняется, что эта мера не будет касаться работников сфер здравоохранения и образования.

//Общество

В День города Путин и Собянин открыли МЦК

В День города Путин и Собянин открыли МЦК

В субботу, 10 сентября, в День города президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыли Московское центральное кольцо. Активная стройка данного этапа проекта длилась два года.

//Наука

Названы самые опасные на планете существа

Названы самые опасные на планете существа

Ученые составили список из самых опасных для человека животных. Для того чтобы определить это, они подсчитали, какое количество людей гибнет ежегодно от взаимодействия с разными представителями фауны.

//Шоу-бизнес

Влад Топалов сбежал со сцены во время концерта в Кирове

Влад Топалов сбежал со сцены во время концерта в Кирове

В пятницу, 9 сентября, в Кирове под бурные аплодисменты публики состоялся концерт певца Влада Топалова. Артист произнес много теплых слов в адрес города и его жителей и общался с залом в перерывах между песнями.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак устроила скандал на "Новой волне"

Ксения Собчак устроила скандал на "Новой волне"

Ксения Собчак, ведущая международного музыкального конкурса "Новая волна", закатила истерику за кулисами конкурса. Собчак возмутило то, что оператор телеканала "МузТВ" запечатлел ее выходящей из дамской комнаты.

//Общество

Эдгарда Запашного пытаются заставить уволить родного брата

Эдгарда Запашного пытаются заставить уволить родного брата

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что Министерство культуры пытается разрушить легендарную цирковую династию, заставив его уволить собственного родного брата Аскольда.

//Шоу-бизнес

Андрей Гайдулян тайно женился

Андрей Гайдулян тайно женился

После шестилетнего романа Андрей Гайдулян вчера женился на своей невесте Диане Очиловой. Влюбленные расписались в Таганском ЗАГСе Москвы тайно. На церемонии не было даже родителей новобрачных.

//В мире

Жена бывшего главы Киевской обладминистрации заявила о его исчезновении

Жена бывшего главы Киевской обладминистрации заявила о его исчезновении

Супруга экс-главы Киевской обладминистрации Галина Мельничук заявила о пропаже своего мужа, в связи с этим написано соответствующее заявление в полицию. В последний раз она разговаривала с мужем 9 сентября.

//Общество

Медведев высказался о ЕГЭ

Медведев высказался о ЕГЭ

В субботу, 10 сентября, российский премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о едином госэкзамене. По словам главы правительства РФ, ЕГЭ к настоящему моменту стал более внятным, чем в начале.

//Новости ADWILE

//Происшествия

В Москве девочка упала с девятого этажа и выжила

В Москве девочка упала с девятого этажа и выжила

Вчера вечером, 9 сентября, в Москве, в одном из домов на улице Большой Калитниковской произошло ЧП. Тринадцатилетняя девочка упала с девятого этажа жилого дома и выжила. Ее увезли в больницу.

//Общество

На Красной площади в Москве торжественно открыли День города

На Красной площади в Москве торжественно открыли День города

В Москве на Красной площади состоялось торжественное открытие Дня города. На праздничном концерте присутствуют президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр города Сергей Собянин.

//Наука

Ученые рассказали, как быстро выздороветь

Ученые рассказали, как быстро выздороветь

Ученые из университета Техаса провели исследование и открыли самое лучшее "лекарство", которое позволяет человеку выздоравливать быстрее. Выяснилось, что рецепт прост - рядом должны находиться родные и друзья.

//В мире

Полицейским в Англии позволят носить паранджу

Полицейским в Англии позволят носить паранджу

Сотрудникам полиции английского графства Уэст-Мидлендс в скором времени могут позволить носить паранджу в рамках выполнения обязательств властей по поддержке принятой ранее политики мультикультурализма.

//Общество

В Москве сегодня отмечают День города

В Москве сегодня отмечают День города

В субботу, 10 сентября, в Москве празднуют День города - сегодня столице России исполняется 869 лет. Организаторы подготовили для москвичей и гостей столицы не менее тысячи ярких мероприятий.

//Общество

В ЦИК РФ прокомментировали запрет Порошенко проводить выборы

В ЦИК РФ прокомментировали запрет Порошенко проводить выборы

В Центральной избирательной комиссии России прокомментировали решение президента Украины Петра Порошенко относительно невозможности проведения выборов в Государственную Думу на украинской территории.

//новости MIXADVERT.com

//Политика

Киев отказал в проведении выборов в Госдуму на территории Украины

Киев отказал в проведении выборов в Госдуму на территории Украины

Президент Украины Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину проинформировать руководство Российской Федерации о невозможности проведения выборов в Государственную Думу на украинской территории.

//Политика

Штайнмайер высказался о переговорах США и России по Сирии

Штайнмайер высказался о переговорах США и России по Сирии

В субботу, 10 сентября, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался о переговорах России и Соединенных Штатов Америки по поводу Сирии, которые накануне состоялись в Женеве.

//Происшествия

Вертолеты МЧС эвакуируют людей в подтопленных районах Приморья

Вертолеты МЧС эвакуируют людей в подтопленных районах Приморья

За минувшие сутки вертолеты МЧС России эвакуировали более 120 человек из затопленных после тайфуна районов Приморья. Согласно последней информации, среди спасенных, в частности, было 80 детей.

//В мире

В правительстве США попросили перестать использовать Galaxy Note 7

В правительстве США попросили перестать использовать Galaxy Note 7

Правительство США обратилось ко всем обладателям Samsung Galaxy Note 7 с просьбой воздержаться от использования данного смартфона. Причиной такого поступка стало самопроизвольное возгорание устройства.

//В мире

Украинцы требуют от Порошенко уволить Авакова

Украинцы требуют от Порошенко уволить Авакова

Граждане Украины требуют от президента Петра Порошенко отправить в отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте украинского лидера.

//Культура

Международный фестиваль духовых инструментов в Петербурге

Международный фестиваль духовых инструментов в Петербурге

Фестиваль «Брасс-осень» открылся 7 сентября и продлится 5 дней. Это правильно - переход от лета к осени необходимо поддерживать эмоционально. Задача фестиваля: весь город должен насквозь пропитаться музыкой.

//Новости партнеров

//В мире

Пронесший флаг РФ на Паралимпиаде белорус рассказал о мотивах своего поступка

Пронесший флаг РФ на Паралимпиаде белорус рассказал о мотивах своего поступка

Гражданин Белоруссии, сотрудник Министерства спорта и туризма Андрей Фомочкин, который пронес на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро российский флаг, рассказал о том, почему совершил этот поступок.

//В мире

«Антонов» после разрыва кооперации с Россией перестал собирать самолеты

«Антонов» после разрыва кооперации с Россией перестал собирать самолеты

С таким заявлением выступил представитель концерна Андрей Хаустов. В настоящее время запас имевшихся у «Антонова» российских комплектующих исчерпан, поэтому думать о выпуске новых машин пока не приходится.

//В мире

Генсек ООН сравнил ядерные испытания КНДР с ситуацией в Сирии

Генсек ООН сравнил ядерные испытания КНДР с ситуацией в Сирии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун заявил, что испытания ядерного оружия КНДР являются одной из самых серьезных проблем современного мира и сравнил ее с ситуацией в Сирии.

//Наука

Высота полета МКС увеличена на 2,2 километра

Высота полета МКС увеличена на 2,2 километра

В пятницу в Центре управления полетами сообщили о том, что средняя высота орбиты Международной космической станции была увеличена на 2,2 километра. Маневр по увеличению длился около десяти минут.

//Происшествия

При обыске в квартире полковника МВД было обнаружено 8 млрд рублей

При обыске в квартире полковника МВД было обнаружено 8 млрд рублей

В ходе обыска, прошедшего в квартире заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, сотрудники полиции обнаружили валюту, общая стоимость которой достигает 8 миллиардов рублей.

//Политика

Лаврову и Керри удалось договориться по Сирии

Лаврову и Керри удалось договориться по Сирии

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову и госсекретарю США Джону Керри удалось договориться по Сирии. Встреча дипломатов, в ходе которой было согласовано 5 документов, продолжалась рекордные 14 часов.

//Происшествия

Из окна 22 этажа гостиницы "Космос" на ВДНХ выпал человек

Из окна 22 этажа гостиницы "Космос" на ВДНХ выпал человек

В пятницу, 9 сентября, неподалеку от станции метро ВДНХ в Москве случилось страшное происшествие. Из открытого окна номера, расположенного на 22-м этаже гостиницы "Космос", выпал 31-летний мужчина.

//В мире

Трамп: Клинтон может убить человека, и ей за это ничего не будет

Трамп: Клинтон может убить человека, и ей за это ничего не будет

Кандидат на пост президента США, миллиардер Дональд Трамп заявил, что его соперница Хиллари Клинтон может убить человека и избежать наказания. Он отметил, что экс-госсекретарь очень сильно защищена.

//В мире

ООН вводит санкции против КНДР после испытаний ядерного оружия

ООН вводит санкции против КНДР после испытаний ядерного оружия

Совет безопасности ООН намерен ввести новые санкции в отношении КНДР после того, как страна провела пятые по счету испытания ядерного оружия. В организации жестко осудили политику Северной Кореи.

//Спорт

Трояновский нокаутировал Обару и защитил чемпионский титул IBF

Трояновский нокаутировал Обару и защитил чемпионский титул IBF

Российский боксёр, чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF и IBO Трояновский во втором раунде нокаутировал обязательного претендента на пояс IBF японца Кейта Обару и защитил свой чемпионский титул.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры