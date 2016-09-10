Андрей Гайдулян тайно женился

После шестилетнего романа Андрей Гайдулян вчера женился на своей невесте Диане Очиловой. Влюбленные расписались в Таганском ЗАГСе Москвы тайно. На церемонии не было даже родителей новобрачных.

Гайдулян хотел жениться на своей избраннице еще в прошлом году, но из-за найденного у него рака отложил торжество до момента выздоровления.

Как узнали журналисты, таким скромным был только поход в ЗАГС. В дальнейшем пара планирует провести свадьбу в Италии, а также устроить семейное торжество для родителей.

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