«Браво» не станет судиться с Сюткиным

Бессменный худрук, а теперь еще и вокалист группы «Браво» Евгений Хавтан рассказал «Аргументам недели», что не собирается судиться с Валерием Сюткиным из-за репертуара, как сейчас это делают браться Самойловы из-за песен «Агаты Кристи».

«Валера является автором текстов достаточно большого количества песен «Браво» того времени, когда он пел в группе, и, соответственно, имеет право на их исполнение. Это наше джентльменское соглашение», – сказал Хавтан.

Он также отметил, что на концертах «Браво» сегодня всё меньше и меньше песен сюткинского периода, и это, по его мнению, большое достижение сегодняшней группы. Как и то, что в последнее время на концертах появилось большое количество молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, которые в основном знают коллектив по новым песням.

Читайте также:

Другие новости шоу-бизнеса

См. все новости дня