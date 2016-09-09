Одна из самых знаменитых голливудских актрис ждет второго ребенка

Одна из самых востребованных голливудских актрис Натали Портман ждет второго ребенка.

Накануне Портман появилась на премьере фильма "Планетарий" на Венецианском кинофестивале и обозначила свое положение, надев белое обтягивающее платье. Как сообщает издание People, у артистки и ее супруга, хореографа Бенджамина Мильпье действительно вскоре родится второй малыш.

Напомним, Портман и Мильпье познакомились на съемках картины "Черный лебедь", а поженилась в 2012 году. У пары есть пятилетний сын Алеф.

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