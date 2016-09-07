На рэпера Птаху завели уголовное дело

СРОЧНО
|19:15  Во Внуково за кражу был задержан известный хоккеист |18:47  Опубликовано видео с места обрушения здания на востоке Москвы |17:57  Один человек выжил при столкновении фуры и микроавтобуса, в котором погибли семеро |17:12  Азербайджан отказался от перераспределённых лицензий российских паралимпийцев |17:07  На востоке Москвы обрушилось здание |17:02  Под Пучкова создадут род войск |17:01  Порошенко начал кусать руку дающего |17:00  «Большая двадцатка» разбита под Алеппо |16:51  О рейтинге как способе отсоса денег и мозгов |15:52  МИД РФ не одобряет продвижение турецких войск вглубь Сирии |15:33  Емельяненко намерен продолжить выступления в профессиональном ММА |13:41  Один из стрелявших в цыганском поселке Екатеринбурга задержан |13:27  Кремль: Путин готов увидеться с Порошенко |12:45  Овечкин выступит в роли капитана сборной России на Кубке мира в Торонто |12:20  В Москве экстренно эвакуировали детский сад и школу |11:55  Акинфеев стал рекордсменом среди вратарей по количеству игр за сборную России |11:22  Макарова и Веснина вышли в полуфинал парного турнира на US Open |11:19  В России лесные пожары усилились в четыре раза |10:51  Ребенок открыл стрельбу в одной из школ Екатеринбурга |10:50  Суд Бонна отклонил иски российских спортсменов, не допущенных к Паралимпиаде |09:29  В Москве грабители на Porsche украли из магазина шубы на 13 млн рублей |08:49  Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали |08:20  В Петербурге школьник застрелился и оставил письмо отцу |08:05  В начале года Иран получил от США 1,7 млрд долларов наличными |07:46  Впервые за 25 лет среднесуточная добыча нефти в РФ превысила 11 млн баррелей |07:17  Рейсы всех поездов отменены на Сахалине |06.09 23:14  Андрей Сироткин: Бокс – это классика |06.09 23:00  Минторг США расширил черный список российских компаний |06.09 22:01  В Москве похищен мужчина на черной "Тойоте" |06.09 20:27  В австралийском зоопарке орел напал на женщину

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости Kadam.net

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Шоу-бизнес

На рэпера Птаху завели уголовное дело

7 сентября 2016, 18:20 [ «АН-онлайн» ]

На рэпера Птаху завели уголовное дело
Фото: globallookpress.com

Против рэп-исполнителя Давида Нуриева, известного публике под псевдонимом Птаха, возбуждено уголовное дело. Исполнитель обвиняется в разжигании межнациональной розни.

Как сообщает Life, поводом к возбуждению дела послужил инцидент во время концерта Птахи в столичном клубе “16 тонн”. В перерыве между исполнением песен рэпер обратился к поклонникам с речью, в которой крайне негативно отозвался об участниках движения “Антидилер”.

Активисты этого движения помогают сотрудникам правоохранительных органов в борьбе с наркотиками, пропагандируют здоровый образ жизни и пытаются привлечь внимание граждан к существующей проблеме с наркотиками.

Читайте также:

Лидеру “Коррозии металла” грозит тюрьма

Сестра знаменитой американской певицы задержана по обвинению в проституции

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМк


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Криминал

Охотник принял девочку за суслика и выстрелил

Охотник принял девочку за суслика и выстрелил

В Татарстане браконьер ранил из ружья несовершеннолетнего ребенка, приняв его за суслика. Пуля попала девочке в предплечье. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

//Общество

Статистика: россияне стали жить хуже, чем в 2012 году

Статистика: россияне стали жить хуже, чем в 2012 году

Холдинг "Ромир" провел статистические исследования и выяснил: расходы россиян упали ниже уровня 2012 года. Уровень трат ("средний чек") россиян на протяжении семи последних месяцев сохраняет минимальные значения.

//Общество

Онищенко выступил за полный запрет “вейпов”

Онищенко выступил за полный запрет “вейпов”

"Вейпы", электронные сигареты, и мини-кальяны получили широкое распространение среди взрослого населения после запрета на курение в общественных местах, и это вызывает озабоченность Мосгордумы.

//Общество

Находящийся в розыске экс-директор "Вымпелкома" написал своим коллегам письмо

Находящийся в розыске экс-директор "Вымпелкома" написал своим коллегам письмо

В распоряжении газеты «Ведомости» оказалось письмо бывшего генерального директора «Вымпелкома» Михаила Слободина. Слободин стал фигурантом дела о подкупе руководства Коми и ушел в отставку, его ищет полиция.

//Авиа, ж/д транспорт

Малайзийский пилот отвлекся и посадил пассажирский лайнер в другой стране

Малайзийский пилот отвлекся и посадил пассажирский лайнер в другой стране

Бюро транспортной безопасности Австралии 7 сентября завершило расследование инцидента с пассажирским аэробусом малайзийской авиакомпании AirAsia, пилот которой прилетел в Мельбурн вместо Куала-Лумпура.

//Происшествия

Во Внуково за кражу был задержан известный хоккеист

Во Внуково за кражу был задержан известный хоккеист

Известный советский спортсмен - хоккеист и тренер Михаил Бутурлин задержан полицией по подозрению в краже в аэропорту Внуково. У одного из пассажиров пропала сумка с деньгами и документами.

//Криминал

Преступление Белых "не очевидное", но вероятное

Преступление Белых "не очевидное", но вероятное

Вопреки светящимся пальцам экс-губернатора Кировской области Никиты Белых во время его задержания с пачками меченых купюр, следователь в ходатайстве назвал неочевидным совершение им преступлений.

//Культура

"Хор русской армии" перепел хит Ленинграда "В Питере - пить" (ВИДЕО)

"Хор русской армии" перепел хит Ленинграда "В Питере - пить" (ВИДЕО)

Скандальный хит группы «Ленинград» перепел вокальный коллектив из Санкт-Петербурга . "Хор русской армии" исполнил и опубликовал на своей страничке в Youtube кавер-версию композиции группы "В Питере - пить".

//Шоу-бизнес

Борис Моисеев тяжело болен?

Борис Моисеев тяжело болен?

Появилась информация, что Моисеев тяжело болен. У него обнаружены две опухоли в мозге и чувствует он себя очень плохо. В последнее время популярного артиста не видно на концертах и светских тусовках.

//Общество

Футболист “Урала” Роман Павлюченко устроил потасовку на дороге

Футболист “Урала” Роман Павлюченко устроил потасовку на дороге

Футболист Роман Павлюченко стал участником инцидента на дороге. По свидетельству очевидцев, сначала прославленный футболист подрезал другую машину, а затем что-то не поделил с владельцем автомобиля ВАЗ.

//В мире

Итальянский суд отменил уголовное наказание за публичное рукоблудие

Итальянский суд отменил уголовное наказание за публичное рукоблудие

Итальянский Верховный суд отменил уголовное наказание за мастурбацию в общественных местах, в том числе и публичную. Такое решение было принято в связи с недавними изменениями в законодательстве.

//Новости ADWILE

//Общество

Последняя битва смольнинского канцлера

Последняя битва смольнинского канцлера

В Петербурге самая острая борьба развернулась между Смольным в лице вице-губернатора Александра Говорунова и председателем Законодательного Собрания, руководителем местной «Единой России» Вячеславом Макаровым.

//live

«Тогда никакой «цветной» революции быть просто не могло!»

«Тогда никакой «цветной» революции быть просто не могло!»

В начале сентября 1968 года начался вывод из Чехословакии войск стран Варшавского договора. О тревожных событиях тех лет размышляет заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей КЛИМОВ:

//Общество

Обращение фермеров Кубани – участников автопробега

Обращение фермеров Кубани – участников автопробега

Уважаемый Владимир Владимирович, фермеры Кубани автопробегом хотят обратить внимание на проблемы российского села и проблемы фермеров. Правительство России утвердило новую программу по возрождению села до 2020 года...

//Общество

Тату вслепую: татуировщик Канье Уэста не глядя сделает татуировки москвичам

Тату вслепую: татуировщик Канье Уэста не глядя сделает татуировки москвичам

Москвичи получат возможность сделать татуировку у известного американского тату-мастера Скотта Кэмпбелла, работавшего с рэп-исполнителем Канье Уэстом, актером Хитом Леджером и певицей Кортни Лав.

//Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения здания на востоке Москвы

Опубликовано видео с места обрушения здания на востоке Москвы

В сети размещена видеозапись с места обрушения стены здания на востоке Москвы. Напомним, в результате обрушения оказались повреждены пять автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

//Шоу-бизнес

На рэпера Птаху завели уголовное дело

На рэпера Птаху завели уголовное дело

Против рэп-исполнителя Давида Нуриева, известного публике под псевдонимом Птаха, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Исполнитель обвиняется в разжигании межнациональной розни.

//новости MIXADVERT.com

//Шоу-бизнес

Волочкова готовится к роли недалекой танцовщицы

Волочкова готовится к роли недалекой танцовщицы

Анастасия Волочкова будет покорять новые вершины актерского мастерства. В новом комедийном спектакле, основанном на произведении Гарсона Кейнина "Новорождённая", звезда сыграет глупую танцовщицу.

//Происшествия

Один человек выжил при столкновении фуры и микроавтобуса, в котором погибли семеро

Один человек выжил при столкновении фуры и микроавтобуса, в котором погибли семеро

Страшная авария произошла на трассе в Ленинградской области. Микроавтобус, перевозивший пассажиров, среди которых было двое детей, столкнулся с фурой. В результате аварии семь пассажиров погибли на месте.

//Авиа, ж/д транспорт

"Антонов" не может запретить России использовать его самолёты - правовед

"Антонов" не может запретить России использовать его самолёты - правовед

Никаких законных оснований для претензий к России по сервисному обслуживанию самолётов «Ан» Украина не имеет, считает Сурен Авакьян – завкафедрой конституционного и муниципального права юрфакультета МГУ.

//Хайтек

Сегодня в Сан-Франциско Apple представит новые гаджеты

Сегодня в Сан-Франциско Apple представит новые гаджеты

По традиции, до самого мероприятия не будет известно, с анонсами каких гаджетов выступит корпорация. Эксперты уверены, что в этом году Apple представит iPhone 7. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал корреспондент Алексей Осипов.

//Шоу-бизнес

Арест Троицкого в Черногории: возможно, это месть

Арест Троицкого в Черногории: возможно, это месть

Сергей "Паук" Троицкий, которого подозревают в поджоге дома в Черногории, три дня находится под арестом, и в данный момент он в СИЗО. При этом появилась информация, что во время пожара он был на вокзале.

//Общество

Наконец-то сам

Наконец-то сам

За свою долгую историю группа «Браво» сменила несколько вокалистов, но всегда оставался бессменным худрук коллектива – Евгений ХАВТАН, композитор, гитарист, а теперь и ведущий вокалист группы. Кто для кого больше сделал?...

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Новоиспеченному мультимиллионеру Никите Джигурде угрожают расправой

Новоиспеченному мультимиллионеру Никите Джигурде угрожают расправой

Харизматичный и скандальный шоумен Никита Джигурда, не так давно получивший солидное наследство, заявил, что ему поступают угрозы. Артист пожаловался, что его принуждают отказаться от наследства.

//Общество

Террористы, захватившие самолет, приказали посадить его в Кирове

Террористы, захватившие самолет, приказали посадить его в Кирове

6 сентября в Кирове проводились антитеррористические учения. В них приняли участие подразделения УФСБ, УМВД, МЧС и УФСИН. По легенде, самолет АН-26, выполняющий междугородний перелет, захватили боевики.

//В мире

Анкара выдала Газпрому первые разрешения на "Турецкий поток"

Анкара выдала Газпрому первые разрешения на "Турецкий поток"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил в среду, 7 сентября, что проект "Турецкий поток" переходит к практической реализации. Турция выдала российской компании первые разрешения на начало работ.

//Спорт

Азербайджан отказался от перераспределённых лицензий российских паралимпийцев

Азербайджан отказался от перераспределённых лицензий российских паралимпийцев

Паралимпийская сборная Азербайджана отказалась от лицензий российских спортсменов, отстранённых от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. На Игры поедут только те азербайджанские спортсмены, которые сами завоевали свои лицензии.

//Слухи, скандалы, сплетни

Почта Банк и Сбербанк не поделили Сергея Гармаша

Почта Банк и Сбербанк не поделили Сергея Гармаша

Специалисты Сбербанка подумали, что их коллеги из Почта Банка готовятся к финалу корпоративного конкурса КВН, но коллеги не шутили… Фотографию актера Сергея Гармаша заметили в раздатках Сбербанка.

//Происшествия

На востоке Москвы обрушилось здание

На востоке Москвы обрушилось здание

На Волгоградском проспекте в Москве произошло обрушение части пятиэтажки. В здании, которое находится на территории ныне нефункционирующего завода, по неизвестным пока причинам обрушилась шахта лифта.

//Шоу-бизнес

Рок-бард Бранимир презентует альбом в Москве

Рок-бард Бранимир презентует альбом в Москве

Один из самых загадочных музыкантов современности, простой рок-бард из Волгограда, снискавший славу "темного шансонье", вернулся с новой пластинкой «Жить на глубине». Он презентует её 9 октября в культовом московском клубе "16 Тонн".

//Политика

Под Пучкова создадут род войск

Под Пучкова создадут род войск

В информационный шум, возникший после сообщений СМИ о возможной отставке главы МЧС Владимира Пучкова, пришлось вмешаться Кремлю. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал это спекуляциями и слухами.

//Политика

Порошенко начал кусать руку дающего

Порошенко начал кусать руку дающего

Выступая 6 сентября с ежегодным посланием к Верховной раде, украинский президент-кондитер Петро Порошенко не на шутку развоевался. Он заявил, что обязательно вернёт Крым в состав Украины.

//Политика

«Большая двадцатка» разбита под Алеппо

«Большая двадцатка» разбита под Алеппо

Западные СМИ пессимистично оценивают политику своих лидеров на саммите G20 в китайском городе Ханчжоу. Американский телеканал Fox News даже заявил, что президент Барак Обама остался в полных дураках.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры