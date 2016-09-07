На рэпера Птаху завели уголовное дело

Против рэп-исполнителя Давида Нуриева, известного публике под псевдонимом Птаха, возбуждено уголовное дело. Исполнитель обвиняется в разжигании межнациональной розни.

Как сообщает Life, поводом к возбуждению дела послужил инцидент во время концерта Птахи в столичном клубе “16 тонн”. В перерыве между исполнением песен рэпер обратился к поклонникам с речью, в которой крайне негативно отозвался об участниках движения “Антидилер”.

Активисты этого движения помогают сотрудникам правоохранительных органов в борьбе с наркотиками, пропагандируют здоровый образ жизни и пытаются привлечь внимание граждан к существующей проблеме с наркотиками.

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