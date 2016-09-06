Как выглядит 48-летняя Валерия в бикини

Валерия принимала участие в фестивале «Новая Волна 2016» вместе с Иосифом Пригожиным. Певицу застали папарацци во время отдыха у бассейна в Сочи. Поп-дива порадовала поклонников своей прекрасной фигурой.

Валерия отдыхала в этот момент в компании композитора Виктора Дробыша и его супруги Татьяны. Они разложили кипу бумаг и о чем-то увлеченно говорили. На звезде красивое бикини, которое подчеркивает её идеальное тело.

Фанаты артистки не скрывают своего восторга и считают, что в 48 она выглядит, как девочка (ФОТО).

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