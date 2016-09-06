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Анна Семенович поразила поклонников худобой (ФОТО)

6 сентября 2016, 14:54 [ «АН-онлайн» ]

Анна Семенович поразила поклонников худобой (ФОТО)
фото: globallookpress.com

Певица Анна Семенович не первый год борется с лишними килограммами.

В "Инстаграме" звезды поклонники ежедневно наблюдают за результатами этой борьбы. Анна стройнеет не по дням, а по часам - многие даже обвиняли Семенович в злоупотреблении фотошопом. Однако сегодня артистке удалось поразить и поклонников, и хейтеров: на ее новом снимке даже самые придирчивые фолловеры не обнаружили признаков фотошопа.

В комментариях то и дело отмечают прекрасную талию звезды и её стройные бедра. А ведь ещё этим летом на собственном тренинге Анна выглядела куда полнее. Год назад звезда села на жесткую диету, которая начала приносить результат.

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АМ


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