Певица Анна Семенович не первый год борется с лишними килограммами.

В "Инстаграме" звезды поклонники ежедневно наблюдают за результатами этой борьбы. Анна стройнеет не по дням, а по часам - многие даже обвиняли Семенович в злоупотреблении фотошопом. Однако сегодня артистке удалось поразить и поклонников, и хейтеров: на ее новом снимке даже самые придирчивые фолловеры не обнаружили признаков фотошопа.

В комментариях то и дело отмечают прекрасную талию звезды и её стройные бедра. А ведь ещё этим летом на собственном тренинге Анна выглядела куда полнее. Год назад звезда села на жесткую диету, которая начала приносить результат.