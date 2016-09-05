Зрителям не понравился Сергей Шнуров-ведущий

На Первом канале состоялась премьера шоу "Про любовь", ведущими в котором выступают музыкант Сергей Шнуров и внучка второго президента Грузии Софико Шеварнадзе.

Анонс был довольно громким, однако похоже, что зрители остались разочарованы.

Как пишут зрители в соцсетях, им не понравилось ни само шоу, ни Шнуров в роли ведущего. Многие пишут, что музыкант "неприкаянно" ходил по студии, всем своим видом являя человека, который вообще не понимает, что происходит и что он здесь делает. Иногда он подглядывал в материалы, которые подготовили для него редакторы, но без толку, пишут зрители.

Не понравилась зрителям и гостья программы - сваха Роза Сябитова. Она, пишут в комментариях, сыпала советами, которых хватает и в "Давай поженимся!"

Зрители остались сильно разочарованы шоу "Про любовь". Многие предполагают, что уже через неделю программу закроют.