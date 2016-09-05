Знаменитого британского актера Дэниэла Крэйга пытаются заманить в "бондиану" высокими гонорарами.

Якобы артисту предложили 150 млн долларов за два новых фильма о суперагенте Джеймсе Бонде. Как сообщает издание The Guardian, ссылаясь на ряд сообщений в прессе, Крэйг весьма скептически относился к возвращению в "бондиану", несмотря на высокие гонорары за предыдущие четыре ленты.

В настоящий момент очевидной замены Дэниэлу Крэйгу нет, вероятно, именно потому что создатели фильмов хотят видеть именно этого актера в роли Бонда.

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