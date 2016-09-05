Селфи дочери Майкла Джексона Пэрис, опубликованное ею на странице в Instagram, дало повод СМИ высказать версию, что певец на самом деле до сих пор жив, он просто прячется от общественности.

Фигура мужчины на снимке в заднем углу машины очень уж напоминает поп-короля, который старательно скрывает свое лицо.

Конечно, фото слишком темное и разобрать на ней лицо певца невозможно, но фанаты верят - это Майкл.

Читайте также:

«Оскар» Майкла Джексона стоимостью $1,5 млн так и не нашли.

Известная певица и сестра покойного "короля поп-музыки" перенесла операцию.