Алла Пугачева спасла жизнь родственнику-наркоману

Незадолго до смерти брат Аллы Пугачевой - Евгений Пугачев - рассказал журналистам о том, что никто не знал: его сын - наркоман. Примадонна оплачивала лечение своего племянника в престижной наркологической клинике.

Перед смертью брата Алла Борисовна пообещала ему, что позаботится о его детях. Пока племянник лечился в Израиле (от наркотиков его парализовало), Пугачева взяла к себе на воспитание его сына. Ранее Алла Борисовна регулярно выделяла племяннику деньги на лечение, но тот предпочитал тратить их на покупку спиртного и алкоголя.

В израильской клинике ему сделали сложную операцию на ахилловых сухожилиях. Теперь "трудный" родственник может передвигаться самостоятельно.

Читайте также:

Примадонна вернулась из Прибалтики в персональном вагоне.

Алла Пугачева с дочерью стали жертвой мошенников