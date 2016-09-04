Популярная российская актриса Наталья Рудова опубликовала фотографию 13-летней давности. Рудова уточняет, что на фото ей пришлось прикрыться шарфом, поскольку она в этот момент переодевалась.

"...Теперь вы видите, что я всю себя «переделала» - и нос, и губы, и что-то там еще", - подписала снимок Наталья Рудова. Она рассказала, что тогда у нее была кличка "Батарейка", энергия била через край.

Поклонники Натальи отметили, что у актрисы красота естественна.

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