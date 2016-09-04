Примадонна вернулась из Прибалтики в персональном вагоне

После двухмесячного отдыха в Прибалтике Примадонна вернулась с семьей в подмосковную Грязь. Поскольку Алла Борисовна боится летать на самолетах, то путешествовала она туда и обратно в персональном прицепном вагоне.

Говорят, этот необычный подарок звезда российской эстрады получила на свой 58-й день рождения. В VIP-вагоне имеется все для комфортного переезда и отдыха: двуспальная кровать из красного дерева в личном купе певицы, четырехместное купе для ее сотрудников, купе для приемов со столом на 8 персон и кухня.

На отдых в Прибалтику супружеская чета Галкин-Пугачева отправилась вместе с детьми Гарри и Лизой, а также давней подругой Аллы Борисовны – Алиной Редель. Там они снимали шикарную виллу площадью 25 тысяч квадратных метров. В частном особняке 6 спален, теннисный холл, кинозал, библиотека, бассейн, баня, картинная галерея, зимний сад, spa-комплекс и дома для гостей, отмечают Дни.ру.





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