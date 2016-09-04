Бессменный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров показал в Instagram фотографию, сделанную еще в школьные годы. Длинные волосы, "бровки домиком" – таким поклонники его не знают.



"Так я выглядел, когда заканчивал школу. Фото на студенческий сделал перед подачей документов. Серьезный такой и лохматый неформал, просто умора", – подписал Шнур старый снимок.











С той поры утекло много воды, музыкант сменил множество профессий, был трижды официально женат. Сейчас он счастлив в третьем браке. Его нынешняя супруга – обычная девушка из Воронежа – Елена Мозговая, которая больше известна под именем Матильда.



Некоторые поклонники нашли в школьной фотографии Шнурова сходство с Матильдой, другие пытаются сравнить музыканта с Вячеславом Бутусовым, Женей Белоусовым, Каем Метовым и даже домовенком Кузей из известного детского мультфильма.