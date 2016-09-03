На недавнем выступлении в Кельне после концерта Анна Нетребко сменила длинное алое платье на яркую мини-юбку и сфотографировалась на лестнице возле афиши. Снимок знаменитая певица выложила в Инстаграм.

Нетребко заметно похудела, что с радостью отметили поклонники. Особое внимание привлекли стройные ноги 44-летней женщины. К певице обратились с просьбой больше их не прятать.

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