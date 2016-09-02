«Ленинград» в новом клипе показал злоключения девушки с маленькой грудью

Группировка Сергея Шнурова «Ленинград» опубликовала новое видео на песню с провокационным названием «Сиськи». Ролик, выложенный 1 сентября, на момент написания новости посмотрели уже почти 800 тысяч пользователей YouTube.

Как и предыдущие ролики скандального музыкального коллектива - «Экспонат» и «В Питере – пить», свежий клип представляет собой небольшой фильм. Он повествует о девушке, переживающей из-за маленького размера груди.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что прокуратура города Санкт-Петербург признала клип «В Питере – пить» сатирическим. Ведомство провело проверку музыкального видео после обращения местного депутата Евгения Марченко.

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