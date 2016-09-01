Алику Смехову обвинили в том, что она - плохая мать

Актриса Алика Смехова часто публикует в своем Instagram фотографии своей семьи, в основном - с сыновьями Артемом и Макаром. По всей видимости, Смехова очень дружна со своими уже взрослыми наследниками.

Но оказалось, что далеко не всем нравится такой подход к воспитанию.

Недавно Смехова опубликовала несколько новых фотографий, и поклонники в комментариях начали обвинять её в чрезмерной опеке сыновей. "Такие кони, и с мамой на отдых. А потом удивляемся, откуда такие женственные мужики", "Младшенький так трогательно прикорнул на груди", - язвят комментаторы.

За Смехову вступилась её подруга Лариса Гузеева. Ведущая программы "Давай поженимся" ответила обидчикам Алики: "Правильно, лучше их в приют, а мамка пусть зажигает, правильно? Вы ведь так и поступаете? Мамообразные особи".