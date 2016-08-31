Полина Диброва снялась в эротической фотосессии в бассейне

Эротическая фотоссесия – такой жанр выбрала для съемок 27-летняя Полина Диброва, супруга известного телеведущего, жена и мама. Локацией для фотосъемки стал бассейн, где Полина похвасталась своими формами.

Подписчики Instagram Полины Дибровой восхищены её фигурой, справедливо замечая, что мать троих детей выглядит великолепно. Пикантные фотографии в бассейне были оценены зрителями по достоинству, которые учитывают, что девушка является многодетной матерью и выглядит великолепно.

Помимо ухода за детьми, звезда занимается журналистикой, рассказывая секреты своего счастья молодым мамам, и часто выходит в свет.

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