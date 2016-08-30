Голландская актриса Кэрис ван Хутен, воплотившая в сериале "Игра престолов" жрицу Мелисандру, стала мамой в первый раз.

Кэрис родила малыша от известного актера Гая Пирса.

Мальчика назвали Монте. Точную дату его рождения счастливые родители пока держат в тайне, известно лишь, что он появился на свет на прошлой неделе. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Пирс и ван Хутен встретились на съемках триллера "Преисподняя" прошлым летом. Всего через несколько месяцев 48-летний Гай Пирс ради красавицы Кэрис развелся с женой, с которой прожил 18 лет (детей у пары не было).

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