Сестра знаменитой американской певицы задержана по обвинению в проституции

В США по обвинению в проституции арестовали сестру знаменитой американской певицы Мэрайи Кэри.

Сотрудники полиции задержали 55-летнюю Элисон Кэри в одном из придорожных мотелей в штате Нью-Йорк, поскольку сочли, что она занималась проституцией. Как сообщает телеканал Fox News, ВИЧ-инфицированную сестру Мэрайи Кэри поместили в центр предварительного задержания в округе Ольстер.

Обвиняемой придется предстать перед судом во вторник, 30 августа. Уточняется, что залог за ее освобождение составляет тысячу долларов.

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