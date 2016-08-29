Беременная Пелагея впервые после свадьбы вышла на сцену

Долгое время певица Пелагея не появлялась на публике, не объясняя причин своего долговременного отсутствия. Но впервые после свадьбы исполнительница вышла на сцену в Великих Луках, отмечавших 850-летие.

Наряд Пелагеи на концерте, который состоялся 27 августа, был подобран специально таким образом, чтобы скрыть округлившийся животик певицы. Но, тем не менее, его сложно не заметить на фотографиях, сообщает kp.ru. Официально положение исполнительницы не подтверждается.

Беременность считают причиной скорой и тайной свадьбы певицы с хоккеистом Иваном Телегиным, который расстался со своей предыдущей женой Евгенией Ноур, родившей в феврале ему сына Ивана.

Читайте также:

Ольга Бузова устроила скандал во время съемок караоке-шоу (ВИДЕО)

Организатор концерта Стаса Михайлова в Керчи назвал артиста жадным