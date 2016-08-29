Российская рок-группа просит у фанатов деньги на новый альбом и распадается

Рок-группа "Смысловые галлюцинации" собирается записать новый - и последний - альбом на деньги преданных поклонников.

Музыканты запустили краудфандинговую кампанию на сайте Planeta.ru. Пластинка получит название "Трудных времен песни".

После выхода диска коллектив прекратит свое существование.

Музыкантам необходимо собрать 600 тысяч рублей до конца октября. За помощь поклонникам предлагают диски с автографами, футболки, плакаты, личную встречу с группой и даже гитару Сергея Бобунца, вокалиста "Смысловых галлюцинаций".

Альбом будет содержать неизданные ранее композиции, кавер-версии любимых песен коллектива и перезаписанные современные версии хитов группы. На пластинке будет одна новая песня.