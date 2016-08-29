Скончался директор Аллы Пугачевой

Вчера, 28 августа, скончался бывший администратор Аллы Пугачевой и первый директор Филиппа Киркорова – Олег Наумович Непомнящий. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Филипп Киркоров.

В последние годы Непомнящий отошел от дел в шоу-бизнесе, но в 90-е его имя было на устах у всей светской тусовки. В 1993 году он устроил Филиппу Киркорову и Алле Пугачевой свидание на гастролях в Севастополе.

"...Именно он ввёл меня в мир большого шоу-бизнеса, да и под венец вел тоже он... Пусть земля тебе будет пухом, дорогой Олег", – написал Киркоров.

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