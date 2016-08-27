Дочь Валерия Меладзе стала студенткой престижного столичного вуза

Дочь Валерия Меладзе стала студенткой. Вопреки ожиданиям, девушка выбрала не творческую профессию - она поступила на факультет международных отношений в МГИМО.

Однокурсница Софьи Анна рассказала журналистам StarHit, что знаменитую девушку все сразу узнали, и что она - очень "классная девчонка". Софья Меладзе хорошо воспитана и совсем не "пафосная", продолжает Анна, и не "выпендривается" дорогими сумками.

У Софьи очень высокие баллы за ЕГЭ - английский - 97 баллов, история - 92, русский - 91. Софья подавала документы ещё и в Московскую школу экономики МГУ на направление "история искусств", но в итоге остановила выбор на МГИМО.

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