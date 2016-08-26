Дуэйн Джонсон подерется с Вином Дизелем

Двое из самых высокооплачиваемых актеров в недавно опубликованном списке Forbes выйдут на ринг, чтобы решить конфликт, возникший на съемках фильма "Форсаж-8".

Дуэйн Джонсон ранее написал в своем блоге, что некоторые представители мужской половины актерского состава настолько выводили его из себя, что в некоторых эпизодах картины ему не пришлось играть, настолько он был зол. При этом актер не стеснялся в выражениях.

В своем посте Джонсон не называл имен, но известно о его напряженных отношениях с Вином Дизелем, который выступает в качестве продюсера фильма. Это подтверждается их решением выйти на рестлерский ринг для решения возникшего конфликта.

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