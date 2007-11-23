Тепла не будет

Недавно один из крупнейших климатологов мира, профессор Джон Колман, устроил грандиозный скандал. Он назвал глобальное потепление «величайшим обманом в истории». По его мнению, в действительности деятельность людей почти не влияет на климат. Получается, потепление – что-то вроде очередного «глобального заговора»?

Тепло?

Джон Колман далеко не первый ученый, который делает заявления такого рода. Но как быть с фактами? Кто будет отрицать, что ледники в Альпах тают, полностью освободилось ото льда море Лаптевых, расчистился Северный морской путь? А на Северном полюсе прошлым летом шел дождь. Вроде бы очевидно, что среднегодовая температура на планете резко идет вверх. А заодно поднимаются воды Мирового океана. Но, оказывается, наблюдения опровергают гипотезу о глобальной климатической катастрофе. По данным ученых, за последние 100 лет температура на Земле выросла всего на 0,3 градуса. А с конца XIV века общее потепление не превысило 0,7 градуса.

Этого явно недостаточно, чтобы растопить древние льды Гренландии или развернуть Гольфстрим. С начала ХХ века уровень Мирового океана поднялся всего на 1,5 миллиметра. Да и то, это «наводнение» можно объяснить статистической погрешностью измерений. Более того, исследователи из «Национального ледового центра» обнаружили, что количество крупных айсбергов у побережья Антарктиды не изменялось с 1978 года…

С другой стороны, как же не заметить зачастившие в наши края поразительно теплые зимы и катастрофически жаркие летние месяцы? Но и в них, объясняют ученые, нет ничего особенного. За доказательства глобального потепления легко принять совсем другие явления. «Например, 4-5-градусные скачки вокруг уровня температурной нормы редки, но не аномальны. Они встречаются примерно 3–4 раза в столетие», – рассказывает руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики Московского энергетического института Владимир Клименко.

По его словам, нормальная разность температур между отдельными годами может достигать 12 градусов. Ученые называют это явление «естественной изменчивостью климата». С глобальным потеплением оно не имеет ничего общего.

Холодно

Из разговоров с климатологами узнаешь и другие интересные факты. Например, нынешнее лето было далеко не самым теплым в Арктике. В 1930 году столбик градусника там поднимался выше. Альпы вовсе не тают: туда по-прежнему приезжают кататься на лыжах 8 млн. туристов в год. Да и российская жара позапрошлого лета тоже не стала историческим рекордом. «В X, XI и XIV веках лето на территории нашей страны было гораздо теплее нынешнего», – просветил нас Владимир Клименко.

За последние 100 лет температура на Земле выросла всего на 0,3 градуса. А с конца XIV века общее потепление не превысило 0,7 градуса.

Более того, в действительности Земля медленно движется по пути к новому ледниковому периоду. «В геологическом смысле мы сейчас находимся на ветви похолодания. Просто, двигаясь по ней, мы попали в локальную зону небольшого потепления», – объясняет президент Российской экологической академии, директор Института глобального климата и экологии, академик РАН Юрий Израэль.

По его словам, на протяжении истории планеты климатическая система постоянно менялась. Были и значительно более сильные изменения климата, чем сейчас. Деятельность человека тут ни при чем. Несколько тысячелетий назад количество парниковых газов в атмосфере превышало нынешнее в 10 раз. Но ни к какой катастрофе это не привело.

Юрий Израэль ссылается на исследования датского климатолога Бьорна Ломборга. Датчанин доказал, что парниковые газы, которые считаются основными виновниками потепления, вообще не воздействуют на климат.

Факт налицо. После Второй мировой войны во всем мире шла бурная индустриализация. За несколько лет выбросы углекислого газа в атмосферу увеличились в сотни раз. Но незначительное повышение температуры в промышленно развитых странах зафиксировали только спустя 40 лет после начала новой волны индустриализации. А весь период бурного роста промышленности средняя температура и в США, и в Европе падала.

Дырявая теория

И все-таки не верится, что столько увлеченных темой глобального потепления ученых, политиков и глав корпораций носятся с «пустышкой». Что они, сговорились что ли? Так не бывает… или бывает?

Можно привести минимум три примера такого всеобщего то ли сговора, то ли помешательства. Первый случай самый показательный. Многие помнят, какой шум поднялся в свое время вокруг озоновой дыры над Антарктидой. Считалось, что фреон, источаемый аэрозолями и стомиллионным мировым парком холодильников, уничтожает атмосферу.

Прошло немало лет. Где же эта дыра? Мало кто знает, что из Антарктиды вернулись ни с чем две экспедиции. Они не нашли ни единого доказательства зависимости размера «отверстия» в атмосфере от количества фреона.

Впоследствии было доказано, что озоновые дыры – естественные природные процессы. Исследователи обнаружили фреоны в пузырьках воздуха, вмерзших в тысячелетний арктический лед. Оказалась, что в те времена концентрация фреона в атмосфере была значительно выше нынешней. И за тысячу лет жизнь на Земле как-то не пропала…

Последним гвоздем в гроб теории «техногенного» происхождения озоновой дыры стало… ее исчезновение. В 2000 году дыра над Антарктидой начала закрываться сама собой. Через 10–15 лет она станет историей.

Голодный год

История знает и другие «научные истерики». В начале ХХ века в газетах шла бурная дискуссия о том, что скоро на Земле истощатся железные руды. Считалось, что в будущем железо будет стоить очень дорого.

В середине 1970-х гг. эта основательно подзабытая теория обрела вторую жизнь. Тогда получила широкий резонанс идея, будто почти все ресурсы Земли скоро кончатся. Правительства ведущих стран всерьез обсуждали вопрос о том, что ради бумаги вскоре будут вырублены все леса на планете.

Все эти тревоги оказались ложными. Появились новые технологии добычи глубинных руд. Никуда не делись и «зеленые легкие» планеты. Выяснилось, что все потребности человечества в бумаге покрывает вырубка всего 5% от годового прироста лесов Земли.

Но разговоры о скором истощении ресурсов продолжаются. Взять ту же нефть. Вроде бы всем известно, что она стремительно заканчивается. Хотя на деле это не так. Нефтяная проблема решится, если цена на «черное золото» удержится на уровне выше 40 долл. за баррель. В этом случае становится выгодна добыча шельфовой нефти неглубокого залегания. Ее запасов хватит на 100 лет. А в целом шельфовая нефть может обеспечить человечество топливом на ближайшие 5 тыс. лет.

Итак, «глобальные проблемы» решаются в рабочем порядке. Так что, скорее всего, лет через 10 мы будем с улыбкой вспоминать о нынешнем мировом помешательстве вокруг «глобального потепления». Правда, к тому времени человечество может столкнуться с очередной «напастью». Например, выяснится, что на Землю падает Луна. Пусть даже со скоростью один миллиметр в год, но темпы-то ускоряются...