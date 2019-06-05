Челябинцы узнают, столкнется ли с землей очередной метеорит

«Научка» - это короткие видеоролики, в которых ученые рассказывают о теориях, гипотезах, тайнах и экспериментах. Видеожурнал выпускает медиахолдинг «Гранада Пресс» и Информационный центр по атомной энергии г. Челябинска.

В новом выпуске Илья Кабанов делает прогноз на ближайшее будущее. Столкнется ли с землей очередной метеорит? Какие последствия может принести глобальное потепление? Почему люди перестанут пиво? Изобретут ли они ли они лекарство от рака? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем видеоролике.